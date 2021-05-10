Адвокат предупредил о мошенничестве при покупке домашних животных

Адвокат Виталий Ревзин в интервью изданию "Российская газета" рассказал об участившихся в России случаях мошенничества с домашними животными.

Новая мошенническая схема используется при покупке домашних животных через интернет. Пользователь выбирает питомца и переводит за него задаток. Затем выясняется, что животное выглядит не так, как на фото.

По этой причине многие покупатели отказываются от сделки, однако продавцы не возвращают им деньги.

Россиянам, ставшим жертвами аферистов, адвокат советует составить претензию продавцу с помощью юриста. В случае отсутствия ответа нужно обратиться с заявлением в полицию. Затем следует подать иск в суд, приложив к нему претензию и копию заявления в правоохранительные органы.

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