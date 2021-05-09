Президент Незалежной Владимир Зеленский напомнил, что украинцы боролись против фашизма вместе с другими народами.
Украинский лидер уверен, что забывать о совместном противостоянии злу нельзя.
"Никогда не забыть, что украинцы воевали вместе с десятками народов против нацизма. Вместе с русскими, поляками, белорусами, евреями, грузинами, армянами, британцами, американцами, французами и многими другими. И точно не для того, чтобы война уносила жизни наших людей 76 лет спустя", — написал Владимир Александрович в своем telegram-канале.
Зеленский назвал нацизм был абсолютным злом. Он осудил людей, которые его оправдывают.
Зеленский отметил, Вторая мировая война была самой страшной в истории человечества. Чтобы не повторился печальный опыт, по словам президента Украины, созданы правила поддержки мира и международные институты.
"Уважать их — обязанность всех людей, а особенно — руководителей государств и других политиков", — приводит слова Зеленского телеканал 360.
Ранее Правда.ру писала, что украинский президент принял решение, которое возмутило визитёров из США.
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