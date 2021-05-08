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Во Владивостоке заменили неоднозначные флаги ко Дню Победы

Общество

Во Владивостоке администрация начала проверку после того как подрядчик, который украшал центральную площадь к Дню Победы, развесил на ней флаги с изображением, похожим на символику ВМС Японии. В годы Второй Мировой войны страна Восходящего солнца была союзницей гитлеровской Германии.

На флаге на фоне расходящихся белых и красных лучей был изображен орден Отечественной войны, сообщили местные жители.

Как сообщили в мэрии города, подрядчик неправильно истолковал техническое задание, указанное для оформления улиц.

Инцидент произошел 7 мая. Сейчас все флаги заменили. На их месте развеваются полотна с российским триколором.

В администрации Владивостока отметили, что за такую работу подрядчик оплату не получит.

Фото: Вадим Чухрий / Facebook 

 

 

 

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Во Владивостоке ко Дню Победы развесили военные флаги Японии
Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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