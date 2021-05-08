Большинство жителей России уверены, что зарплаты чиновников неоправданно завышены. Такое мнение высказали при опросе 79% респондентов. Сервис "Работа.ру" провел исследование, в котором участвовали более 5 тысяч человек из всех регионов страны.
Почти 40% отметили, что слишком большие деньги платят топ-менеджерам, 29% недовольны высоким заработком риелторов, а четверть опрошенных — работников финансовой сферы.
Далее в списке завышенных доходов, по мнению участников исследования, идут юристы, менеджеры по продажам, IT-специалисты, маркетологи и дизайнеры.
5% уверены, что бухгалтерам платят в стране слишком много. Труд врачей считают слишком высоко оплачиваемым 4% респондентов. И по 1% отметили, что инженеры и преподаватели также получают необоснованно много за свой труд.
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