Большинство россиян недовольны зарплатами чиновников

Большинство жителей России уверены, что зарплаты чиновников неоправданно завышены. Такое мнение высказали при опросе 79% респондентов. Сервис "Работа.ру" провел исследование, в котором участвовали более 5 тысяч человек из всех регионов страны.

Почти 40% отметили, что слишком большие деньги платят топ-менеджерам, 29% недовольны высоким заработком риелторов, а четверть опрошенных — работников финансовой сферы.

Далее в списке завышенных доходов, по мнению участников исследования, идут юристы, менеджеры по продажам, IT-специалисты, маркетологи и дизайнеры.

5% уверены, что бухгалтерам платят в стране слишком много. Труд врачей считают слишком высоко оплачиваемым 4% респондентов. И по 1% отметили, что инженеры и преподаватели также получают необоснованно много за свой труд.

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