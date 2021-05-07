В Москве скончался бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачёв

В своё время Егор Лигачёв приложил руку к тому, чтобы будущий первый президент России Борис Ельцин был приглашён в Москву на руководящую партийную работу.

"Егор Лигачёв скончался вечером 7 мая в Москве", —

сообщил РИА Новости начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

В ноябре 2020 года Егору Лигачёву исполнилось 100 лет. Он родился в Новосибирской области, в 1960-х годах пошёл по партийной линии — был первым секретарём Томского обкома КПСС. В 1980-х по инициативе тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Юрия Андропова был переведён в Москву.

Егор Лигачёв немало сделал и для Томской области. Благодаря его поддержке получили развитие многие проекты, касающиеся промышленности, науки, сельского хозяйства. В области оценили его заслуги: Егор Лигачёв — почётный гражданин Томска, Томской области, кавалер ордена "Томская слава".

Интересный факт

Именно Егору Лигачёву принадлежит знаменитая фраза "Борис, ты не прав!" Она была адресована Борису Ельцину.