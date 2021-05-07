Правозащитники вернули Навальному статус "узника совести"

Проведя внутреннее расследование, в международной правозащитной организации Amnesty International пересмотрели подход к использованию термина "узник совести".

Напомним, в феврале неправительственная организация Amnesty International (что, впрочем, не мешает ей получать финансирование от ряда западных правительственных структур) заявила, что словосочетание "узник совести" больше не используется в отношении осуждённого блогера Алексея Навального.

"По нашим внутренним распорядкам подобный статус не может носить человек, который публично не дезавуировал свои высказывания, которые можно назвать высказываниями языка вражды", — пояснили тогда в организации.

Теперь же правозащитники решили, что "мнения и поведение человека могут со временем меняться", и лишение Навального статуса "узника совести" было неправильным решением. Статус решили вернуть.

"После тщательной оценки Amnesty International решила вновь признать Алексея Навального "узником совести". Это никоим образом не подразумевает и не означает поддержку его взглядов", — цитирует РИА Новости заявление правозащитников.

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