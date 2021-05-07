Для кого-то майские праздники время отдыха, а вот для телефонных мошенников — горячая пора. О том, что они активизировались в первой декаде третьего месяца весны, "Радио 1" сообщила специалист по компьютерной криминалистике Анастасия Баринова. Также она отметила, что с каждым днём технологии по добыче информации растут, и нечестным гражданам всё проще узнать личные данные своих жертв.
"Они всё больше узнают о клиентах банков, у них очень много информации о человеке, и они могут им манипулировать. Они могут знать кредитную историю, информацию о покупках и так далее. У них очень большая база знаний, что делает их звонки очень правдоподобными", — пояснила Баринова.
Также специалист отметила, что люди по-прежнему остаются очень доверчивыми. А это повышает шансы злоумышленников.
Армия телефонных мошенников продолжает расти. Но защититься от них можно. Один из советов эксперта — задавать звонящим как можно больше наводящих вопросов.
"Об уже выпущенных картах, о кредитах. Можно спросить, в каком отделении банка работает специалист. Можно спросить о городе, где клиент банка получил карту. Эту информацию мошенник может не знать. Очень советую задавать вопросы, пытаясь выяснить всё, что известно вам, но может быть неизвестно собеседнику", — отметила она.
Тем не менее основным правилом безопасности было и остается — не разговаривать с позвонившим вообще. Если собеседник звонит и представляется сотрудником банка, лучшее, что можно сделать — положить трубку, подытожила Баринова.
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