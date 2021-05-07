Сколько можно съесть мороженого без вреда здоровью, рассказала диетолог

В каких количествах можно употреблять мороженое, чтобы не нанести вред своему здоровью, в интервью Москве 24 рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова.

По словам специалиста, безопасная доза сладкого лакомства зависит от состояния здоровья человека.

"Мороженое — не продукт для ежедневного употребления. Здоровый человек с нормальным весом вполне может есть его два-три раза в неделю. Порция не должна превышать 100-120 граммов", — отметила она.

Для страдающих ожирением и сахарным диабетом мороженое противопоказано, считает доктор. Его можно заменить замороженным соком.

"Но нужно понимать, что это продукт, который в любом случае какие-то калории содержит. Это не значит, что фруктовый лёд можно есть бесконтрольно и в большом количестве", — сказала Круглова.

При этом мороженое имеет и полезные свойства. В его составе есть кальций и полноценный по содержанию аминокислот молочный белок, заключила эксперт.

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