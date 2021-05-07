Блогер из Владивостока продал участок кожи на шее под рекламу

Блогер Егор Онопко, более известный как onokonda, придумал оригинальный способ заработка. Молодой человек решил продать участок кожи на шее под рекламу аккаунтов в Instagram, сообщает "КП-Владивосток".

Как ни странно, нашлись желающие воспользоваться предложением блогера — пользователи из Белоруссии и Украины.

Он сделал татуировку с названиями девяти аккаунтов. Размещение одного ника на шее Онопко обойдётся минимум в 100 тыс. рублей. По словам блогера, татуировка останется у него на всю жизнь.

Во Владивостоке onokonda известен своими эпатажными выходами — прогулкой с девушками на поводках и "жаркими" танцами на детской площадке.

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