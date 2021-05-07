Блогер Егор Онопко, более известный как onokonda, придумал оригинальный способ заработка. Молодой человек решил продать участок кожи на шее под рекламу аккаунтов в Instagram, сообщает "КП-Владивосток".
Как ни странно, нашлись желающие воспользоваться предложением блогера — пользователи из Белоруссии и Украины.
Он сделал татуировку с названиями девяти аккаунтов. Размещение одного ника на шее Онопко обойдётся минимум в 100 тыс. рублей. По словам блогера, татуировка останется у него на всю жизнь.
Во Владивостоке onokonda известен своими эпатажными выходами — прогулкой с девушками на поводках и "жаркими" танцами на детской площадке.
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