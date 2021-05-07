Россияне стали тратить больше денег на фастфуд

Россияне стали чаще покупать фастфуд. Так, в первом квартале 2021 года расходы граждан на такого рода еду выросли на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем на фастфуд россияне тратят 628 рублей.

Пик расходов пришёлся на первый месяц весны. По сравнению с февралём общее количество операций в марте увеличилось на 19%.

Лидером по количеству покупок фастфуда является Москва. Там средний чек составляет 861 рубль. На втором месте находится Санкт-Петербург. Жители Северной столицы в среднем тратят на "быструю еду" 805 рублей. Замыкает тройку лидеров Казань со средним чеком 438 рублей.

В топ-5 также вошли Уфа и Тверь. Траты жителей этих городов на фастфуд составляют 342 и 337 рублей соответственно.

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