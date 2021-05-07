Зарплату учителей считают несправедливо низкой 64% россиян

64% россиян считают, что у преподавателей незаслуженно маленькая зарплата. На втором месте находятся врачи (58%). Замыкают тройку "лидеров" учёные (36%). Таковы данные опроса, который провёл сервис по поиску персонала "Работа.ру", сообщает РБК.

Учителя в среднем должны зарабатывать 120 700 рублей в месяц, врачи — 122 800 рублей, а научные специалисты — 130 800 рублей, заявили участники опроса.

Треть опрошенных считают, что спасателям и пожарным тоже мало платят. Четверть россиян заявили, что незаслуженно маленькая зарплата у шахтёров и инженеров. 22% россиян отметили, что разнорабочим тоже следует платить больше.

Стоит отметить, что респонденты считают, что зарплату шахтёров нужно повысить до 134 600 рублей в месяц.

Продавцы, грузчики, слесари, водители, электрики, строители и механики, по мнению россиян, тоже заслуживают более высоких зарплат.

И лишь 1% опрошенных заявили, что зарплату следует повысить чиновникам.

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