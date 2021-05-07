В рамках программы догазификации владельцам частных жилых домов площадью до 300 кв метров не придется платить за подключение к газу.
Об этом сообщил Сергей Гузов, генеральный директор "Газпром межрегионгаза", выступая в эфире ТК "Россия 1".
По его словам, региональный оператор по газификации проведет газопровод до границы земельного участка за свой счет.
"Осуществит ввод трубы в населенный пункт, проведет газопровод по улице, сделает отводы к домам. А уже внутри участка потребитель должен будет оплачивать сам", — пояснил Гузов.
Правительством страны утверждена дорожная карта повышения газификации регионов. Согласно ей, количество получающих голубое топливо домов к 2030 году увеличится на 10%.
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