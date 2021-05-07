В "Газпром межрегионгазе" рассказали, кому бесплатно подключат газ

В рамках программы догазификации владельцам частных жилых домов площадью до 300 кв метров не придется платить за подключение к газу.

Об этом сообщил Сергей Гузов, генеральный директор "Газпром межрегионгаза", выступая в эфире ТК "Россия 1".

По его словам, региональный оператор по газификации проведет газопровод до границы земельного участка за свой счет.

"Осуществит ввод трубы в населенный пункт, проведет газопровод по улице, сделает отводы к домам. А уже внутри участка потребитель должен будет оплачивать сам", — пояснил Гузов.

Когда газ придет в российские дома

Правительством страны утверждена дорожная карта повышения газификации регионов. Согласно ей, количество получающих голубое топливо домов к 2030 году увеличится на 10%.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.