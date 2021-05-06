Какие болезни обостряются летом, рассказали медики

С наступлением тепла россиян ждет обострение целого ряда заболеваний. Об этом пишет телеканал "360". какие меры профилактики принять и на что обратить внимание, чтобы оботрись без походов к врачам, рассказали медики.

По словам врача-аллерголога Марины Аплетаевой весна и лето для страдающих аллергией — непростая пора. Цветения, пыльца — все это вызывает неприятные симптомы. Сгладить их помогут защитные маски. Пыльца имеет крупную структуру и не не может проникнуть сквозь защиту. При этом маску необходимо регулярно менять.

А еще лучше, по словам медика, временно уезжать в регионы с другим климатом.

"Полностью избавиться от аллергии практически невозможно, существует лишь медикаментозная поддержка и специфическая иммунотерапия. Но это делается заранее и ни в коем случае не в период цветения", — пояснила врач.

Страдающим сердечным и артериальным давлением также нужно быть осторожными. Для них опасны перепады давления и общая смена погоды. Важно запастись таблетками, чаще бывать на свежем воздухе и соблюдать диету. Это укрепит сосуды и сердце, сказала медик.

При отдыхе на природе нужно помнить о том, что укусы насекомых могут вызвать неприятные ощущения и аллергию. Поэтому в аптечке нужно держать и репелленты и антигистамины.

Также при покупке продуктов летом необходимо внимательно смотреть на сроки хранения и самим не забывать соблюдать температурные условия хранения продуктов. Об этом говорит иммунолог-аллерголог Владимир Болибок.

"Первое — это бактериальные инфекции, начиная от стафилококка и кишечной палочки. Они связаны с несоблюдением элементарных правил гигиены: помыть продукты, посуду, руки. Существует также и водный путь, когда люди начинают забирать воду из водоемов, для этого не предназначенных. Так можно поучить ротавирусную инфекцию", — пояснил он.

На природе еще немаловажно пользоваться солнцезащитными кремами. Ожоги от лучей могут привести к раку кожи, заключил врач.

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