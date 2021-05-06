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В Союзе потребителей РФ не верят в снижение безработицы

Общество

Показатели по безработице к концу года должны вернуться к допандемийным отметкам. Такое мнение "Российской газете" высказал директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон. Также эксперт спрогнозировал медленное восстановление роста заработных плат в стране.

В Союзе потребителей РФ не верят в снижение безработицы

Однако Сопредседатель Союза потребителей РФ Владимир Слепак в беседе с "Правдой.Ру" заявил, что не согласен с таким прогнозом. Он уверен — сейчас много потенциально негативных факторов, которые могут повлиять на показатели.

"Мы сегодня говорим о третьей волне (коронавируса — прим. ред.), о новых экономических реалиях. Мы сегодня живём в режиме санкций. Мне кажется, для того чтобы говорить уверенно о социальном прорыве, нужно иметь чёткую экономическую программу. И эта экономическая программа должна быть абсолютно независимой от тех факторов, которые я перечислил", — пояснил Слепак.

Кроме того, эксперт отметил, что для того чтобы делать прогнозы, нужно ежемесячно мониторить социальное неблагополучие, в первую очередь — состояние людей, живущих за чертой бедности, инвалидов, пенсионеров.

"Возьмите для примера набор потребительской корзины и попробуйте прожить. Та потребительская корзина, которую мы рассчитываем, уже заведомо за чертой бедности, она сегодня — не основа достойного прожиточного минимума, с большим трудом её можно назвать минимальным уровнем физиологического существования. Помните, сколько у нас публичных людей пытались прожить на эти цифры — ничего не получилось…", — отметил он.

На невозможность вернуться к допандемийным показателям влияет и сегодняшний рост цен.

"Мы же все видим, что сегодня уже основная часть наших зарплат и пенсий идёт на то, чтобы купить продукты. Союз потребителей неоднократно предлагал конкретные программы, которые могут изменить ситуацию с неконтролируемым ростом цен. В частности, писать на товаре отпускную цену производителя. Не секрет ни для кого, что сегодня ретейл делает наценки 100-200-300% и больше", — пояснил он.

Также Слепак предлагает внедрить в стране отечественную сеть социального ретейла, подконтрольную государству, которая будет работать по принципу минимальной торговой наценки, и проводить товарную интервенцию по справедливым ценам, создавая условия для добросовестной конкуренции на потребительском рынке.

"Мы неоднократно предлагали системный проект по введению продовольственных карточек для неимущих, способный решить не только задачу социального распределения товаров, но и оказать содействие нашему добросовестному бизнесу, который готов сделать эксклюзивным поставщиком социального ассортимента наших производителей.

Вы представляете, какая будет ликвидность у российского бизнеса, если десятки миллионов пенсионеров будут постоянно покупать эти товары, какие будут обороты, какой будет прорыв на этом, безусловно, главном направлении деятельности нашего государства", — добавил он.

Именно такие государственные программы, по словам эксперта, помогут не просто удержать российскую экономику, но и приумножить её возможности.

Что касается прогноза по росту заработных плат в стране, то с этим утверждением Слепак также не согласился.

"Сколько уже раз доклады чиновников и научной школы расходились с реальным положением дел. Я очень хотел бы поверить эксперту, но его умозаключения не подтверждается реальными обоснованиями.

Сегодня наш малый и средний бизнес пытается с трудом удержать ситуацию, несёт серьезные убытки и очень рассчитывает на помощь государства. И тут нужны новые механизмы реагирования на ситуацию. Механизмы, а не предсказания", — заключил он.

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Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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