В России вакцину от COVID получили более 9 млн человек

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с вице-премьером Татьяной Голиковой по ситуации с коронавирусом. По словам главы государства, наблюдается снижение темпов прироста заболеваемости COVID-19.

Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом по стране. Её вице-премьер охарактеризовала как стабильную. По словам Голиковой, недельный темп прироста COVID составляет 40,3 случаев на 100 тыс. человек, ежедневный — 5,2.

Самые большие показатели наблюдаются в Москве и Санкт-Петербурге. Если говорить о профессиональных группах, то снижение заболеваемости наблюдаются среди работников образования и торговли.

По словам Голиковой, Россия продолжает бороться с коронавирусом тремя способами — соблюдением ограничений, массовым тестированием и вакцинацией.

"Сегодня 84 региона, за исключением Амурской области, сохранили масочный режим. Но во многих регионах нет жёсткого контроля за его соблюдением. Это одна из причин появления новых случаев коронавируса. Мы, в основном, соблюдаем те нормативы, которые установлены документами по массовому тестированию. Есть некоторые регионы, которые на майские праздники снизили количество тестов. Это Смоленская, Тверская область и Ставропольский край. На данный момент в России произведено 39,1 млн комплектов вакцины. Лидер здесь "Спутник V", далее идут "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". Первый комплект вакцины получили 13,4 млн человек, второй компонент — 9,4 млн", — заявила Голикова.