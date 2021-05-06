В России ужесточили правила сбора грибов

В России ужесточат правила сбора грибов, ягод и берёзового сока. Теперь для этого придётся арендовать участок леса. Это касается сбора в коммерческих целях. Если же речь идёт о личных нуждах, то отныне придётся соблюдать определённые правила.

"Допустимо собирать лисички, сыроежки, маслята и опята со шляпками более 1,5 см в диаметре. У груздей, рыжиков, волнушек, белых грибов, подберёзовиков и подосиновиков диаметр шляпки должен превышать 2,5 см", — следует из приказа Минприроды РФ.

Грибы нужно или срезать ножом или аккуратно выкручивать.

Ядовитые грибы, а также грибы, обладающие галлюциногенным действием, собирать нельзя.

Нарушители будут привлечены к уголовной ответственности.

Депутат Госдумы Василий Власов считает, что новые правила не следует распространять на физических лиц. Они должны касаться только организаций.

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