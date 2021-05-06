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На обучение волонтёров "Лига безопасного интернета" просит 10 миллионов

Общество

Ассоциация "Лига безопасного интернета" разместила на сайте "Фонда президентских грантов" заявку на получение денег из бюджета на реализацию проекта "Чистый Интернет".

На обучение волонтёров "Лига безопасного интернета" просит 10 миллионов

Организации, возглавляемой дочерью сенатора Елены Мизулиной Екатериной, нужно 10 млн рублей на обучение волонтёров и создание методологической базы выявления в Сети запрещённого контента.

Как следует из пояснительной записки, ассоциация "ежедневно получает сообщения от пользователей о запрещенной информации, размещённой в свободном доступе".

"Все эти люди не хотят видеть пропаганду наркотических средств, призывы к экстремизму и суициду, девиантное поведение и сексуализацию детей в интернете, особенно в социальных сетях, где она доступна в том числе для лиц, не достигших совершеннолетнего возраста", — говорится в описании проекта.

Конкретных примеров нет, но есть сетование по поводу того, что волонтёры, не обладающие специальными навыками, необходимыми для работы с подобным контентом, "нередко подвержены эмоциональному выгоранию".

Вот для устранения негативного воздействия на психику борцов за чистоту интернета как раз-таки и нужны деньги.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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