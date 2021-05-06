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Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали на 15,5 миллионов

Общество

Россияне, которые не опубликовали результаты тестов на COVID, вернувшись из-за границы, заплатят штрафы, согласно решению суда.

Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали на 15,5 миллионов

Общая сумма — без малого 15,5 млн рублей.

Об этом сообщило Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Москве.

"Около 2% граждан, возвращающихся из-за границы, не проходят тестирование на коронавирус <…> они представляют реальную угрозу здоровью и жизни окружающих. Всего в период с августа 2020 года специалистами Роспотребнадзора только в Москве нарушителям было направлено 5 420 уведомлений о явке для составления протокола, часть из них была направлена в районные суды", — сообщает УФСН.

Как следует из распространенного сообщения, решение суда уже вынесено в отношении 1 232 нарушителей. Им присуждены штрафы на сумму 15 миллионов 487 тысяч рублей.

Остальные дела пока находятся на рассмотрении в судах.

ДЛЯ СПРАВКИ

За непредоставление результатов тестирования на COVID-19 в трехдневный срок, согласно ст. 6.3 КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность

  • в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей — если не болен и никого не заразил,
  • если же бездействие привело к заражению коронавирусом других людей, то штраф уже от 150 до 300 тысяч рублей.

Напомним, с 1 мая россияне, прибывающие из-за рубежа, обязаны сдавать тесты на коронавирус дважды в течение пяти дней.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
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