О чем будет новый фильм "Турист"

В Сети появился трейлер фильма под названием "Турист", который в ближайшее время выйдет на большие экраны.

Авторы киноленты пока остаются инкогнито. Однако есть информация, что работа над картиной близится к завершению. Осталось внести небольшие коррективы, после чего она будет представлена на суд кинокритикам.

Стоит отметить, что создателем постера оказалась 28-летняя художница из Владивостока. Она пишет под никнеймом "Веселый лис" и известна своими рисунками про "ЧВК Вагнера".

"…мне предложили сделать постер для настоящего фильма! Сказать, что я счастлива — ничего не сказать! И больше всего, конечно, я рада, что такой фильм будет, что нашлись люди, которым интересна эта тема, эти герои и… Но пока без спойлеров, попросили. Совсем скоро мы все сходим на этот фильм в кино, и все всё сами узнают", — написала в своем закрытом Instagram-аккаунте "Веселый лис".

Помимо постера, в Сети также появился трейлер фильма. Из него стало понятно, что действия разворачиваются в наши дни на территории Африки. В основе киноленты лежит история человека, который сражается ради страны, народа, дома и семьи. При этом, несмотря на все ужасы войны, ему удается сохранить в себе человечность и доброту. Существует стереотип, что российские режиссеры умеют снимать только о любви, войне и о любви на войне. Однако, по всей видимости, "Турист" это опровергнет.

Судя по кадрам трейлера, фильм снят в жанре боевик и порадует зрителей качественными спецэффектами. Есть вероятность, что "Турист" займет достойное место в российском кинематографе.