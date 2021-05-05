Терапевт объяснила, зачем носить маску на прогулке в парке

Медики не рекомендуют снимать маски в мае даже во время прогулок на свежем воздухе и в парках. Об этом пишет Москва 24 со ссылкой на мнение врача-терапевта высшей категории Людмилы Лапы.

По словам доктора рекомендация основана на сегодняшней эпидобстановке и аллергофоне. Сейчас сезон аллергии на пыльцу — орешника, берёзы и ольхи, отметила она.

"Поэтому на данный момент наша задача — носить обязательно маски, когда мы идём в парк, и не стараться их снимать, потому что пыльца — это большая нагрузка на лёгкие. Тогда мы снизим и риски коронавируса, и риски аллергии на пыльцу, которой сейчас огромное количество", — пояснила эксперт.

Раздеваться и загорать пока ещё рано, уверена Лапа.

"У нас земля ещё очень холодная. Можно моментально простыть. Также легко получить ожоги — майское солнце очень коварное", — сказала она.

В Роспотребнадзоре считают, что майские праздники лучше провести за городом. Прогулки на свежем воздухе значительно снизят риск заболеть COVID-19, отмечают в ведомстве.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.