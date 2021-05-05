Женщина из Мали родила пять девочек и четырёх мальчиков сразу

Министерство здравоохранения Мали объявило об удачном завершении беременности 25-летней Халимы Сиссе, которая родила четырёх мальчиков и пять девочек сразу. Все новорождённые чувствуют себя хорошо и уже через две недели должны быть выписаны из больницы.

Халима сейчас находится в Марокко — указом президента Мали Ба Ндау она была доставлена в эту страну для родов. Врачи сделали ей кесарево сечение, которое удивило саму мать — во время УЗИ и в Мали, и в Марокко медики увидели только семь детей.

"Министр здравоохранения и социального развития рада сообщить, что 4 мая 2021 года, Х. Сиссе родила путём кесарева сечения девять новорождённых вместо семи", — говорится в сообщении минздрава в Facebook.

Министр здравоохранение Мали поблагодарил врачей обеих стран за профессионализм, который позволил женщине сохранить всех детей.

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