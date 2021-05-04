Как обеспечить безопасность детей на отдыхе, рассказала эксперт

О правилах безопасного детского отдыха напомнила уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова. На время майских праздников многие семью поехали на несколько дней за город, пояснила она интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Во время отдыха на природе нельзя допускать, чтобы средства для розжига костров попадали в детские руки. Это может привести к отравлениям и ожогам, отметила она.

Опасность для детей представляют колодцы, бассейны, выгребные ямы, водоемы. Возле этих мест малышей нельзя оставлять без присмотра ни на минуту. Лучше всего установить рядом с такими точками блокираторы либо ограждения.

При отдыхе в лесу ребенка не стоит отпускать от взрослых далее, чем на расстояние видимости. В чаще легко заблудиться, напомнила эксперт.

"Неутешительная статистика прошлогодней самоизоляции, которую многие провели с детьми за городом, нам показала, что это просто необходимо!" — заключила Мишонова.

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