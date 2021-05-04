В Тюменской области ветерану подарили засохший пряник

Недавно в интернете появилась информация о том, что 94-летней жительнице Абатского района Тюменской области подарили на 9 мая чёрствый пряник. Его даже невозможно было разрезать ножом. Об инциденте сообщили родственники ветерана.

Индивидуальный предприниматель и производитель Владимир Лукошин сообщил, что перед отправкой ветеранам все пряники проверяют. Все пряники находятся в герметичной упаковке.

Возможно, пряник доставали из упаковки, и он пролежал так сутки-двое и зачерствел, сообщает 72. ru.

К годовщине Победы в Великой Отечественной войны в Тюменской области ветеранам каждый год дарят продуктовые наборы от местных производителей. Состав наборов обсуждают с представителями общественных организаций.

В прошлом году никто из ветеранов и их родных не жаловался на продуктовые наборы, сообщили в интервью РИА "Новости" представители пресс-службы департамента социального развития региона.

Сотрудники производителя намерены объездить Абатский район, чтобы проверить качество подарочных наборов у ветеранов.

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