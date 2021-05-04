Цирковых животных будут отправлять на пенсию в Крым

Гендиректор Росгосцирка Сергей Беляков сообщил о договорённости с сафари-парком "Тайган" по поводу животных, которые завершили свою цирковую карьеру. Все они получат место в крымском сафари-парке.

"Здесь, в сафари-парке "Тайган", все животные Росгосцирка получат своеобразную "пенсию" в прекрасных условиях на юге нашей страны", — приводит пресс-служба Росгосцирка слова Белякова.

До подписания договора животные, которые завершили цирковую карьеру, продолжали курсировать со своими наставниками. Некоторые отправлялись в частные зоопарки.

Первым проектом сотрудничества Росгосцирка и сафари-парка "Тайган" стал самый большой вольер со слонами. В нём поселились слонихи-участницы циркового шоу "Большой Варшавский цирк".

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