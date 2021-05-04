ОК: виртуальные открытки к 9 мая предпочитает половина респондентов

Чуть больше половины россиян (54%) поздравляют родных и близких с Днём Победы в личных сообщениях. Об этом свидетельствует опрос, который провела социальная сеть Одноклассники и центр исследований ResearchMe.

Вопрос звучал так: будете ли вы поздравлять родных и близких с праздником и пойдёте ли 9 мая на улицы своих городов.

Как выяснилось, россияне отмечают праздник так:

48% опрошенных шлют виртуальные открытки;

23% размещают посты с поздравлениями в группах и сообществах;

20% размещают поздравления в своей ленте и пользуются аудиозвонками;

9% не отмечают праздник Победы и никого не поздравляют.

Всего в опросе принял участие 981 человек старше 18 лет.

Почти половина опрошенных традиционно празднуют 9 мая на природе, 26% предпочитают массовые мероприятия в городе, четверть респондентов признались, что им комфортнее вспомнить подвиги героев войны в тишине дома, а 17% в великий для страны день посещают мемориалы и музеи, связанные с тематикой Великой Отечественной войны.

Что касается воспоминаний о войне, то

56% опрошенных 9 мая любят читать про героев сражений;

26% делятся в сети историями своих родных;

17% вообще считают, что такие истории не совсем уместны.

В соцсети Одноклассники много возможностей, чтобы поздравить родных и близких с Днём Победы: стикеры, виртуальные подарки и открытки. Этими возможностями пользуются миллионы пользователей.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.