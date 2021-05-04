Чуть больше половины россиян (54%) поздравляют родных и близких с Днём Победы в личных сообщениях. Об этом свидетельствует опрос, который провела социальная сеть Одноклассники и центр исследований ResearchMe.
Вопрос звучал так: будете ли вы поздравлять родных и близких с праздником и пойдёте ли 9 мая на улицы своих городов.
Как выяснилось, россияне отмечают праздник так:
Всего в опросе принял участие 981 человек старше 18 лет.
Почти половина опрошенных традиционно празднуют 9 мая на природе, 26% предпочитают массовые мероприятия в городе, четверть респондентов признались, что им комфортнее вспомнить подвиги героев войны в тишине дома, а 17% в великий для страны день посещают мемориалы и музеи, связанные с тематикой Великой Отечественной войны.
Что касается воспоминаний о войне, то
В соцсети Одноклассники много возможностей, чтобы поздравить родных и близких с Днём Победы: стикеры, виртуальные подарки и открытки. Этими возможностями пользуются миллионы пользователей.
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