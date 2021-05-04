Хронику Великой Отечественной войны можно увидеть в цвете

Возможность посмотреть хронику времен Великой Отечественной войны в цвете предоставляет читателя RT. Кадры отреставрированы при помощи нейросетей.

На фото — воины-победители, которые возвращаются домой с войны. Также в подборке первый парад советских войск в Берлине. Он состоялся 4 мая 1945 года. На фотографиях у Бранденбургских ворот и Рейхстага маршем проходят наши бойцы в той самой форме, в которой они сражались с врагом.

В России в этом году парад Победы состоится. Об этом ранее сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Сейчас в городах страны идут репетиции важного для страны события.

В 2020 году парад по случаю 75-летия окончания Великой Отечественной войны переносили с 9 мая на 24 июня. Это было связано с пандемией коронавируса.

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