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Поступить в вузы стало сложней, уверены эксперты

Общество

Жителям России теперь сложней поступить в высшие учебные заведения. Об этом URA.RU сообщил заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ, доктор наук, член-корреспондент РАН Ростислав Капелюшников.

Поступить в вузы стало сложней, уверены эксперты

По его словам — это официальные данные. Они опираются на то, что в стране вузов стало меньше и стоимость образования, соответственно, выросла.

"Если вдвое сократить число театров, уменьшится вдвое и число их посетителей — вы будете этому удивляться? Я не буду. И это та же самая история", — отметил он.

Проблемы при поступлении в этом году у абитуриентов могут быть и из-за дистанционного обучения, которое ввели в ходе пандемии, уверена специалист по HR, консультант по построению карьеры Юлианна Васкевич.

"И сейчас майские праздники сделали (объявили нерабочими и неучебными днями — прим. URA. RU) — дети вынуждены решать проблемы своими собственными силами", — добавила она.

Эксперты отмечают, что при этом в стране высшее образование является ценностью.

Ранее глава государства заявил, что в ближайшие два года в России откроют 45 тысяч дополнительных бюджетных мест в вузы. Большая часть будет предоставлена регионам.

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Поступление в вузы России в 2021 году \ Обзор новых правил и объяснение порядка приёма
Автор: Анна Папенкова, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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