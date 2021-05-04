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В России зафиксирован минимальный с сентября прирост коронавируса

Общество

В России зафиксирован минимальный за полгода суточный прирост заболевших COVID-19. Оперштаб по коронавирусу 4 мая сообщил о 7 770 новых случаях заболевания.

В последний раз такое количество фиксировалось в сентябре 2020 года. Около четверти заразившихся COVID находятся в Москве - 2 050 новых случаев. Ни одного заболевшего за сутки в ЕАО, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

За день выздоровели 6 755 человек. Зафиксировано 337 летальных случаев.

Общая статистика коронавируса в России

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировано:

  • 4 839 514 случаев коронавируса;
  • 111 535 летальных случаев:
  • 4 457 044 выздоровлений.

На данный момент в России 270 935 активных случаев коронавируса.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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