В России зафиксирован минимальный с сентября прирост коронавируса

В России зафиксирован минимальный за полгода суточный прирост заболевших COVID-19. Оперштаб по коронавирусу 4 мая сообщил о 7 770 новых случаях заболевания.

В последний раз такое количество фиксировалось в сентябре 2020 года. Около четверти заразившихся COVID находятся в Москве - 2 050 новых случаев. Ни одного заболевшего за сутки в ЕАО, Ненецком автономном округе и на Чукотке.

За день выздоровели 6 755 человек. Зафиксировано 337 летальных случаев.

Общая статистика коронавируса в России

С начала пандемии COVID-19 в России зафиксировано:

4 839 514 случаев коронавируса;

111 535 летальных случаев:

4 457 044 выздоровлений.

На данный момент в России 270 935 активных случаев коронавируса.

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