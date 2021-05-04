Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиян предупредили о штрафах за досрочное погашение кредитов
Власти Киргизии изменят статус пограничной с Таджикистаном области
В Мехико обрушилась надземная линия метро: погибли 15 человек
"Народ живёт отдельно": Савченко о ситуации на Украине
Экс-министр Болгарии выдал поставщиков оружия для Украины
Украина ждёт новой порции печенек: Виктория Нуланд опять едет в Киев
Новое вербовочное видео ЦРУ американцы назвали "позором нации"
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Ночью в Москве горела гостиница - последние данные от МЧС

МВД лишило гражданства 280 человек

Общество » Семья » Житейские истории

С 2020 года МВД России лишило 280 иностранцев ранее приобретённого гражданства. Причинами стали подача ложных сведений о себе и получение паспорта для деятельности, представляющей угрозу конституционному строю страны.

МВД лишило гражданства 280 человек

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МВД, решение о выдаче гражданства подлежит отмене, если будет установлено, что оно принято на основании подложных документов и заведомо ложных сведений. Кроме того, иностранец лишается гражданства, если будет установлено, что оно ему необходимо для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России.

Факты использования подложных документов или предоставления заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

С 2020 года по указанным выше причинам гражданства лишились почти 280 человек. При этом гражданами России стали более 656 тысяч иностранцев.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Анастасия Гостищева, Куратор: Наталия Красовская
Последние материалы
На безрыбье: из-за Японии в Южной Корее падает интерес к морепродуктам
Чем жизнь суровее, тем она будет длиннее
"Приключения" Sputnik V в Бразилии: МИД и Минздрав за диалог с РФПИ
Россиян предупредили о штрафах за досрочное погашение кредитов
Власти Киргизии изменят статус пограничной с Таджикистаном области
В Мехико обрушилась надземная линия метро: погибли 15 человек
"Народ живёт отдельно": Савченко о ситуации на Украине
Экс-министр Болгарии выдал поставщиков оружия для Украины
Украина ждёт новой порции печенек: Виктория Нуланд опять едет в Киев
Новое вербовочное видео ЦРУ американцы назвали "позором нации"
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Общество
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников