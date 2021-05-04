МВД лишило гражданства 280 человек

С 2020 года МВД России лишило 280 иностранцев ранее приобретённого гражданства. Причинами стали подача ложных сведений о себе и получение паспорта для деятельности, представляющей угрозу конституционному строю страны.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе МВД, решение о выдаче гражданства подлежит отмене, если будет установлено, что оно принято на основании подложных документов и заведомо ложных сведений. Кроме того, иностранец лишается гражданства, если будет установлено, что оно ему необходимо для осуществления деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России.

Факты использования подложных документов или предоставления заведомо ложных сведений устанавливается в судебном порядке.

С 2020 года по указанным выше причинам гражданства лишились почти 280 человек. При этом гражданами России стали более 656 тысяч иностранцев.