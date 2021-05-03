40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера

Российский блогер Виталий Выграновский умер в Абхазии. Неделю назад он завершил эксперимент по 40-дневной голодовке.

Голодать Выграновский начал в Москве в середине марта. Блогер заявил, что не будет есть и пить. На десятый день голодовки он принял решение перебраться в Абхазию из-за того, что его начал раздражать город.

Выграновский говорил о "полном очищении" на двадцатый день. У него сильно снизился вес и "видоизменились мышцы". Из-за голодания блогер не мог делать ничего, кроме ходьбы.

На 35-й день блогер заявил о том, что почувствовал предсмертное состояние, но не бросил голодать. После завершения эксперимента Выграновский остался жив, но не стал показывать себя подписчикам.

По сведениям знакомых, Выграновский пытался выполнить упражнение на "петле Глиссона", но из-за слабости у него пережало сосуды. Эту версию распространили подписчики YouTube-канала блогера. Официального подтверждения пока нет.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.