На фото герцогиня Сассекская выглядит счастливой и беззаботной.
В интернете "всплыли" архивные снимки жены принца Гарри Меган Маркл из 2000-х годов.
На снимках герцогиня Сассекская запечатлена в компании очаровательного молодого человека, предположительно, бывшего возлюбленного Маркл — Карлоса Крутцфельда. Кадры с ним размещены в сообществе Velvetcoke в Instagram.
Поклонникам актрисы, которая стала представителем монаршей фамилии, показалось, что в обнимку с бывшим возлюбленным Меган выглядит счастливой.
В Сети отмечают, что Меган отлично выглядит. У актрисы прекрасная фигура, несмотря на беременность и роды. 39-летняя Маркл очаровывает поклонников, как и двадцать лет назад.
Поклонники супруги принца Гарри, глядя на архивный снимок, отмечают, что у Меган отличный вкус на мужчин.
"Куколка, а мужчина чем-то похож на Тома Харди";
"Кажется, она больше влюблена в него, чем он в нее";
"О, нет, она что, не была невестой-девственницей?"
"У нее прекрасный вкус на мужчин!"
"Мег была горячей штучкой!" — пишут комментаторы.
Ранее Меган Маркл состояла в браке с режиссёром Тревором Энгельсоном. То, что Гарри взял в жёны разведённую женщину, стало нарушением монаршей традиции.
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