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В Сети появился снимок Меган Маркл в объятиях экс-бойфренда

Общество

На фото герцогиня Сассекская выглядит счастливой и беззаботной.

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В интернете "всплыли" архивные снимки жены принца Гарри Меган Маркл из 2000-х годов.

На снимках герцогиня Сассекская запечатлена в компании очаровательного молодого человека, предположительно, бывшего возлюбленного Маркл — Карлоса Крутцфельда. Кадры с ним размещены в сообществе Velvetcoke в Instagram.

Поклонникам актрисы, которая стала представителем монаршей фамилии, показалось, что в обнимку с бывшим возлюбленным Меган выглядит счастливой.

Меган Маркл
Меган Маркл

В Сети отмечают, что Меган отлично выглядит. У актрисы прекрасная фигура, несмотря на беременность и роды. 39-летняя Маркл очаровывает поклонников, как и двадцать лет назад.

Поклонники супруги принца Гарри, глядя на архивный снимок, отмечают, что у Меган отличный вкус на мужчин.

"Куколка, а мужчина чем-то похож на Тома Харди";

"Кажется, она больше влюблена в него, чем он в нее";

"О, нет, она что, не была невестой-девственницей?"

"У нее прекрасный вкус на мужчин!"

"Мег была горячей штучкой!" — пишут комментаторы.

Ранее Меган Маркл состояла в браке с режиссёром Тревором Энгельсоном. То, что Гарри взял в жёны разведённую женщину, стало нарушением монаршей традиции.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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