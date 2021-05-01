Бдительная пенсионерка из Ялты поймала наркомана и проституток

История прямо из анекдота про бабок у подъезда, проституток и наркоманов произошла в Ялте. Бдительная пенсионерка помогла прикрыть бордель.

Проживающая в частном доме в Большой Ялте пенсионерка 68 лет обратила внимание на новых соседей — мужчину и нескольких девушек. Они арендовали один из домов неподалёку. Наблюдательная женщина заметила, что у новых жильцов стали часто бывать гости — разные мужчины, но никто не задерживался надолго.

О своих наблюдениях женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов. Те не поленились провести проверку в подозрительном доме. И действительно выяснилось, что "соседи" организовали под видом массажного салона бордель. "Массажистки" оказались известно кем, а мужчина выступал в роли охранника, попутно ещё и приторговывая "травкой" для клиентов. Деятельность "злачного места" была оперативно прикрыта, сообщает Kadara. ru.

Анекдот в тему:

Сидят две бабки у подъезда:

— Проститутка.

— Наркоман.

— Проститутка.

— Наркоман.

— Говорила тебе, Петровна, давно надо было переехать в Амстердам!