История прямо из анекдота про бабок у подъезда, проституток и наркоманов произошла в Ялте. Бдительная пенсионерка помогла прикрыть бордель.
Проживающая в частном доме в Большой Ялте пенсионерка 68 лет обратила внимание на новых соседей — мужчину и нескольких девушек. Они арендовали один из домов неподалёку. Наблюдательная женщина заметила, что у новых жильцов стали часто бывать гости — разные мужчины, но никто не задерживался надолго.
О своих наблюдениях женщина сообщила сотрудникам правоохранительных органов. Те не поленились провести проверку в подозрительном доме. И действительно выяснилось, что "соседи" организовали под видом массажного салона бордель. "Массажистки" оказались известно кем, а мужчина выступал в роли охранника, попутно ещё и приторговывая "травкой" для клиентов. Деятельность "злачного места" была оперативно прикрыта, сообщает Kadara. ru.
Сидят две бабки у подъезда:
— Проститутка.
— Наркоман.
— Проститутка.
— Наркоман.
— Говорила тебе, Петровна, давно надо было переехать в Амстердам!
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