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Пушков объяснил реакцию Зеленского на марш в честь нацистов в Киеве

Общество

Президент Украины Владимир Зеленский "мельтешит", пытаясь угодить всем — "и нашим, и вашим", считает российский сенатор Алексей Пушков.

Пушков объяснил реакцию Зеленского на марш в честь нацистов в Киеве

Сенатор Алексей Пушков удивился реакции офиса Зеленского на прошедший в среду в Киеве нацистский "Марш вышиванок". По его мнению, происходящие на Украине поклонение Бандере и Шухевичу, реабилитация нацистских преступников из УПА-УНСО* (запрещённой в РФ экстремистской организации) и шествие в честь дивизии СС "Галичина" — это явления одного порядка.

Напомним, ранее офис президента Украины выступил с категорическим осуждением прошедшего в среду в центре Киева шествия неонацистов, приуроченного к годовщине формирования вышеупомянутой дивизии. В офисе Зеленского потребовали от МВД и властей Киева установить обстоятельства прошедшей акции неонацистов и привлечь виновных к ответственности.

"Объяснение одно: первое — для внутреннего потребления, второе — для внешнего. Вот, мол, смотрите вы там, в Израиле, Германии, Австрии, Лондоне — мы осуждаем. На деле это цирк. Но он подтверждает, что у Зеленского как не было принципов, так и нет. Одно мельтешение в попытке всем угодить", — написал Алексей Пушков в своём Telegram.

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Автор: Людмила Черткова, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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