Позволить школьникам самим выбирать предметы предложил ректор МГПУ

Дать возможность старшеклассникам самим выбирать предметы, которые они будут изучать. С таким предложением выступил экс-заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета Игорь Реморенко, пишет URA.RU.

По словам спикера смена система образования позволит старшеклассникам сфокусироваться на тех предметах, которые им пригодятся в дальнейшем получении профессионального образования.

Часть предметов, которые изучаю в старших классах. По его мнению. Можно перенести в программу средней школы.

"К примеру, в России больше, чем где-либо в мире, изучается ОБЖ. Но пользоваться огнетушителем и противогазом можно научить раньше, чем за год до ЕГЭ. Астрономия была бы хороша в старшей школе как профильный предмет. А общие положения можно включить в ранний курс физики", — отметил он.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург придерживается иной точки зрения. Он уверен, что слишком узкая специализация опасна.

"Это грозит полным отсутствием знаний в некоторых областях жизни. Более того, сейчас все науки взаимодействуют между собой — гуманитарная психология насыщается математикой. Нужно соблюсти тонкую грань — не перегружать детей лишним, но и обеспечить им базу", — пояснил Ямбург.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.