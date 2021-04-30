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Позволить школьникам самим выбирать предметы предложил ректор МГПУ

Общество

Дать возможность старшеклассникам самим выбирать предметы, которые они будут изучать. С таким предложением выступил экс-заместитель министра образования РФ, ректор Московского государственного педуниверситета Игорь Реморенко, пишет URA.RU.

Позволить школьникам самим выбирать предметы предложил ректор МГПУ

По словам спикера смена система образования позволит старшеклассникам сфокусироваться на тех предметах, которые им пригодятся в дальнейшем получении профессионального образования.

Часть предметов, которые изучаю в старших классах. По его мнению. Можно перенести в программу средней школы.

"К примеру, в России больше, чем где-либо в мире, изучается ОБЖ. Но пользоваться огнетушителем и противогазом можно научить раньше, чем за год до ЕГЭ. Астрономия была бы хороша в старшей школе как профильный предмет. А общие положения можно включить в ранний курс физики", — отметил он.

Заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург придерживается иной точки зрения. Он уверен, что слишком узкая специализация опасна.

"Это грозит полным отсутствием знаний в некоторых областях жизни. Более того, сейчас все науки взаимодействуют между собой — гуманитарная психология насыщается математикой. Нужно соблюсти тонкую грань — не перегружать детей лишним, но и обеспечить им базу", — пояснил Ямбург.

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Урок математики, 11 класс, Кликунене_М.С., 2012
Автор: Анна Папенкова, Куратор: Наталия Красовская
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