Биограф считает, что принц Гарри жалеет об интервью Опре Уинфри

Принц Гарри уже пожалел о том, что вместе с женой Меган Маркл согласился дать интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Такое мнение выразил автор книги "История принца Гарри" Дункан Ларкомб.

Он считает, что в ходе беседы с Опри Гарри не смог сдержать эмоций. В тот момент герцог Сассекский был зол из-за того, что его семья несправедливо обошлась с его супругой.

Гарри и раньше был вспыльчивым. Так, биограф вспомнил случай, когда получил приглашение от принца Уильяма на вечеринку, сообщает Daily Mail. Принц Гарри встретил писателя и, решив, что Ларкомб проник на мероприятие без приглашения, устроил скандал. Уильям объяснил всё брату, тогда тот извинился и даже выпил пива с биографом.

Ларкомб считает, что сейчас ситуация повторилась. Вернувшись домой, Гарри, скорее всего, уже пожалел о сказанном в интервью. Возможно, он даже жалеет о своём отказе от королевских обязанностей.

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