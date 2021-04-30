Японцам не сообщили, сколько жителей Курил болеют COVID-19

Японскому журналисту не предоставили информацию о заболевших и привившихся на Курилах. Об этом пишет РИА "Сахалин-Курилы".

Инцидент произошел во время брифинга по COVID-19. Представитель СМИ страны восходящего солнца задал вопрос министру здравоохранения Сахалинской области Владимиру Кузнецову. Японца интересовали именно данные по заражениям на Южных Курилах. Их, по его словам, невозможно найти в интернете.

Министр, в свою очередь отметил, что Курильские острова для него — такая же часть Сахалинской области, как и остальные территории.

"У меня есть общая заболеваемость по всем. И я не понимаю, почему я должен японскому корреспонденту давать информацию исключительно по Курилам. Это наша территория, к которой он не имеет никакого отношения. Его интересовал вопрос вакцинации — да, пожалуйста. А почему я должен давать ему количество заболевших, умерших и вообще на основании чего?" — прокомментировал Кузнецов.

С начала пандемии коронавируса в Сахалинской области заболели 22 536 человек. Умерли — 43.

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