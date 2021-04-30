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Первокурсников освободят от оплаты общежитий? Что говорит Госдума

Общество

Глава Минобрнаки Валерий Фальков получил предложение от депутата Госдумы Ивана Сухарева о помощи молодым людям, которые летом 2021 года станут студентами. Предлагается освободить первокурсников от оплаты общежитий.

Первокурсников освободят от оплаты общежитий? Что говорит Госдума

Как сообщает RT, Сухарев в письме указал, что из-за пандемии коронавируса во многих семьях снизился доход. Кроме того, студенты утратили возможность дополнительного заработка вследствие закрытия объектов в сфере торговли или общепита.

"Прошу вас оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения", — говорится в письме.

Реакция Госдумы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что предложенная мера может не достичь цели поддержать студентов. По её мнению, вузы могут компенсировать расходы на бесплатные общежития за счёт повышения стоимости обучения.

Бессараб считает, что реальной помощью для студентов будет увеличение размера стипендии.

"На мой взгляд, поэтапное повышение стипендий будет гораздо более эффективной мерой поддержки студенчества", — приводит RT слова Бессараб.

Минимальный размер стипендии в России составляет 1633 рубля.

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Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь, Куратор: Наталия Красовская
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