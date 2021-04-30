СМИ: Многодетная мать из Архангельской области не уголовница!

Многодетная мать Лидия Прудовская из Архангельска будет добиваться отмены приговора о незаконном обогащении в суде высшей инстанции. Об этом пишет "Свободная Пресса".

Жительницу Архангельсокй области суд признал виновной в "хищении денежных средств путём незаконного получения пособия по безработице в течение 4 месяцев на общую сумму 43 тысячи 705 рублей 93 копейки". Лидия Прудовская получала пособие на приемного ребенка 6 800 рублей в месяц. Также она зарегистрировалась как безработная. Этого по закону делать нельзя, если получаешь пособие за приемного ребенка.

Женщина, по ее же словам, этого не знала. Когда ей стало известно, что эти две выплаты получать одновременно нельзя, вернула деньги. Однако решением суда ей назначен штраф в размере 10 тысяч рублей, а также оплата услуг государственного адвоката. Это еще 32 тысячи рублей. Кроме того, женщина теперь имеет судимость. И это ее беспокоит больше всего, потому что уголовницей она себя не считает.

"Не чувствую, конечно, но вот в такие рамки поставили, что приходится сейчас чувствовать. Ребёнок говорит: "Мам, а почему к тебе стали так часто полицейские приходить?". Столько лет прожила и никогда не предполагала даже, что у меня может быть уголовная судимость. Никакого правонарушения не совершала, и вот, нате вам, пожалуйста… Ну боишься, теперь просто уже боишься лишний раз куда-то обращаться за помощью к государству", — сообщила Прудовская. Фото: предоставлено "СП" автором

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