Россиян предупредили об опасности неосторожного использования шампуров

Россиян, планирующих отправиться в период майских праздников на шашлыки, предупредили об опасности. Речь идёт о шампурах, при контакте с которыми можно получить травму.

Любая рана может привести к заражению столбняком, заявил врач скорой помощи Пётр Давыдов. По словам специалиста, любое повреждение кожных покровов может привести к инфицированию.

Большинство россиян делали прививку от столбняка более десяти лет назад, поэтому даже если рана небольшая нужно обратиться в травмпункт и сделать прививку.

При порезе место повреждения нужно обработать перекисью водорода или хлоргексидином. Рану нельзя бинтовать или заклеивать пластырем. Достаточно асептической тонкой повязки, чтобы защитить повреждённый участок от пыли и грязи.

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