РКН дал Twitter время до 15 мая удалить запрещённый контент

Роскомнадзор выступил с напоминанием для социальной сети Twitter о том, что до 15 мая должны быть удалены все запрещённые материалы. В противном случае работа Twitter в России может быть заблокирована.

На данный момент Twitter удалил 60% запрещённых материалов, в свободном доступе остаются 1 тыс. постов с противозаконной информацией. После замедления работы соцсети РКН выявил ещё 900 материалов, которые необходимо удалить.

Время реагирования Twitter на требования РКН составляет 81 час. По законодательству это время должно составлять 24 часа. 28 апреля состоялось совещания при участии РКН и администрации Twitter. На встрече руководители соцсети пообещали ускорить работу по модерации.

"Руководство соцсети было вновь проинформировано о необходимости удалить всю запрещённую информацию в срок до 15 мая", — говорится в сообщении РКН.