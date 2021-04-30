Будущих первокурсников освободят от оплаты общежития

Будущих первокурсников освободят от необходимости оплачивать проживание в общежитии. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Иван Сухарев, сообщает RT.

В своём обращении на имя главы Минобрнауки Валерия Фалькова он отметил, что пандемия COVID-19 серьёзно ударила по доходам российских семей.

Кроме того, из-за коронавируса больше всего пострадали торговля и общепит, то есть те сферы, в которых, как правило, работают студенты во время обучения.

Депутат напомнил, что всё это не должно влиять на возможность молодёжи получать образование, поэтому государство должно оказать поддержку будущим студентам. Особенно это касается иногородних, так как им приходится оплачивать проживание в общежитии.

"В связи с этим прошу вас оценить целесообразность освобождения молодых людей, которые летом 2021 года поступят в высшие учебные заведения, от оплаты проживания в университетских общежитиях на весь период первого курса обучения", — говорится в тексте обращения.

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