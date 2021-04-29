Стало известно о новом уголовном деле в отношении Навального

О возбуждении в отношении Алексея Навального очередного уголовного дела стало известно из искового заявления, поданного прокуратурой Москвы в Мосгорсуд.

Ранее московская прокуратура подала судебный иск о признании "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК*, признан иноагентом в РФ), "Фонда защиты прав граждан" (ФЗПГ*, признан иноагентом в РФ) и "Штабов Навального" экстремистскими организациями. Рассмотрение иска по существу назначено на 17 мая.

"В отношении Алексея Навального возбудили новое уголовное дело — по статье 239 УК РФ ("Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан")", — сообщил агентству ТАСС источник в правоохранительных органах.

Наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы. Также стало известно, что вместе с осуждённым блогером по делу проходят глава "Штабов Навального" Леонид Волков и директор ФБК Иван Жданов. Последние находятся за границей и вряд ли вернутся в Россию, учитывая обстоятельства.

"В закрытой части материалов дела содержится постановление о возбуждении уголовного дела против А. Навального, Л. Волкова и И. Жданова по ч. 2 ст. 239 УК РФ. Вынесено 4 февраля 2021 года. Дело расследуется в ГСУ СК РФ", — подтвердил информацию адвокат ФБК Иван Павлов.

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