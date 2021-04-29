Психиатр-нарколог Евгений Брюн заявил о снижении числа больных наркоманией в России.

Мнение коллеги в интервью "Правде.Ру" прокомментировал врач-нарколог Евгений Ковалев.

"Учёт наркоманов в России ведётся по принципу обращаемости или по принципу криминализации, то есть когда человек совершает правонарушение в состоянии алкогольного опьянения или наркотического, то фиксируется заболеваемость. Поэтому большая часть того, что описывают государственные органы, это то, что они видят всегда в любой стране, у нас — особенно.

Наркозависимые часто сначала обращаются в частную наркологическую клинику, посещают реабилитационные центры. Не все наркозависимые встают на учёт в государственные наркодиспансеры.

Естественно, наркологические клиники формальные данные, но в реальности у нас же нет единой медицинской карты, тем более в наркологии, где возможно лечение проходить анонимно. Таким образом, они становятся "невидимыми" для государства.

Реальную статистику я бы смотрел по специальному анкетированию, по оценке по видео, сколько закладок в каждом регионе, по активности этих закладчиков и так далее. Тогда можно будет оценить количество наркозависимых, и то это очень относительно.

На статистику государственных органов ориентироваться не стоит, потому что она только отражает число обращений в государственные медучреждения", — пояснил эксперт.