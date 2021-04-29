В Китае посетителей кафе будут штрафовать за недоеденную еду

В Китае приняли закон о борьбе с пищевыми отходами, сообщает издание "Синьхуа". Теперь посетителей китайских кафе, которые не доели блюда, будут штрафовать. Сумма штрафа пока неизвестна.

Полученные таким образом средства поставщики услуг общественного питания смогут потратить на утилизацию остатков еды.

Согласно официальным данным общенациональных полевых исследований, каждый год в Китае производят около 18 миллиардов килограммов пищевых отходов.

Ещё в прошлом году власти КНР решили ввести в некоторых городах ограничения на количество еды, которую могут заказать посетители кафе и ресторанов. Данная мера вызвана увеличением объёма пищевых отходов и подорожанием продуктов.