В России ужесточат воинский учёт. Призывники обязаны будут являться в военкомат без повестки. За неявку юношам грозит штраф.

Нормы хотят закрепить в законопроекте, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Данное нововведение в интервью "Правде.Ру" оценил первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Михаил Васильевич Емельянов.

"Я считаю, что закон своевременный, потому что порядка в воинском учёте нет, часто призывники уклоняются от призыва.

Ужесточение наказания, наверное, поможет навести порядок, чтобы призывники более ответственно подходили к выполнению своего гражданского долга. В военкомат можно не явиться только по уважительным причинам.

Есть даже вполне конкретное определение, по-моему, в законе о воинском учёте, когда надо являться, а когда нет. В Гражданском кодексе, в Кодексе об административных правонарушениях должны быть указаны причины, которые считаются уважительными", — заключил эксперт.