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Евгений Брюн заявил о снижении числа больных наркоманией в Россией

Общество

Российская молодёжь стала меньше употреблять табак и алкоголь, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Так, по официальным данным, с 2010 года потребление алкоголя в России снизилось на 32%, а табака — почти в два раза.

Кроме того, в России сократилось число больных наркоманией, заявил в интервью Общественной службе новостей главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн. Причём это удалось сделать благодаря грамотно организованной пропаганде в школах.

"У нас нет данных о росте. Наоборот, идёт снижение по всем психоактивным веществам: и по табаку, и по наркотикам. Так что прогрессивная политика нашего государства повлияла на это безусловно. Идёт и пропаганда серьёзная, работа в школах идёт. Думаю снижение связано именно с этим", — заключил Брюн.

 

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Наркотики и борьба с ними в современной России / Редакция
Автор: Снежана Шахова, Куратор: Наталия Красовская
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