Гарри и Меган могут нарваться на новый скандал с королевской семьёй

Непокорной супружеской чете есть ещё что рассказать нового о высокопоставленных родственниках.

Речь идёт о книге, рассказывающей биографию герцога и герцогини Сассекских.

Как сообщает Sunday Times, книга "В поисках свободы" будет дописана. В ней появятся новые главы, которые якобы "взорвут" общество.

Книга увидела свет летом прошлого года. Теперь супруги могут дополнить издание своим взгядом на последние события, происходящие с ними и с королевской семьёй.

По заявлениям иностранных СМИ, в книге супруги расскажут о шокирующем интервью у Опры Уинфри, а такдже поделяться сведениями о похоронах принца Филиппа.

Интересна читателям будет информация о жизни пары в Америке и их выгодных сделках с Netflix и Spotify.

"Интервью у Опры взорвало бомбу под королевской семьей, и большинство из них до сих пор шокировано", — сообщил изданию один из влиятельных придворных.

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