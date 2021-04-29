Сколько яиц можно съесть на Пасху без вреда для здоровья?

Яйцо — один из самых полезных продуктов, в котором содержатся белок, жиры, лецитин, холин и витамины А, Е, D. Однако чрезмерное употребление яиц может негативно отразиться на здоровье, в частности на состоянии сердечно-сосудистой системы.

Поэтому на Пасху без вреда для здоровья можно съесть два-три яйца, сообщила в интервью РИА "Новости" эксперт Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

В неделю рекомендуется употреблять не более четырёх яиц. Людям, у которых аллергия на белок или желток, яйца есть вообще нельзя. Также от них следует отказаться тем, у кого имеются заболевания поджелудочной железы и желчного пузыря.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пасхальными яйцами можно отравиться, если неправильно их покрасить.

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