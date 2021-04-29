Призывников будут штрафовать за неявку в военкоматы

В России ужесточат воинский учёт. Призывники обязаны будут являться в военкомат без повестки. За неявку юношам грозит штраф, сообщает "Российская газета".

Нормы хотят закрепить в законопроекте, который готовится ко второму чтению в Госдуме. Соответствующие поправки планируется внести в КоАП.

Новшества будут касаться и лиц, которые находятся в запасе. Граждане обязаны информировать военкомат о таких важных событиях, как свадьба, развод, переезд и повышение по службе. Штраф за сокрытие сведений составит от 500 до 3000 рублей.

"Подобная забывчивость является административным правонарушением, так как военкомат должен иметь актуальные данные на каждого военнообязанного", — пояснил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

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