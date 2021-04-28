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Дагестанский миллиардер раздает деньги простым семьям

Общество

Сенатор от Республики Дагестан Сулейман Керимов принял решение раздать нескольким десяткам тысяч семей региона по 20 тысяч рублей.

Об этом сообщил в Instagram его помощник Хизри Абакаров, отметив, что эта щедрость связана со священным месяцем Рамадан. Деньги получат семьи из Докупазпаринского района, где родился Керимов, Сулейман-Стальского — там родилась его жена, Дербента, Дербентского района, а также села Салта. Дербент миллиардер назвал одним из любимых городов, а Салту — малой родиной.

В числе прочих материальную помощь получат более 50 семей с "особенными детьми". Керимов по данным журнала Forbes является десятым среди богатейших россиян.

Под последний Новый год Ким Кардашьян решила помочь своим подписчикам в конце тяжёлого 2020 года и раздать им денег.

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Сулейман Керимов раздаст по 20 тысяч рублей дагестанским семьям
Автор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
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